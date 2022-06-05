Министерство обороны России подтвердило утренний ракетный удар по Киеву. Утверждается, что "уничтожены поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника, размещенная в корпусах вагоно-ремонтного предприятия".

Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге 5 июня, сообщают российские СМИ.

Удары по Краматорску, Дружковке и Часов Яру в Минобороны России объяснили "уничтожением заводских цехов, в которых ремонтировали украинскую военную технику".

Ранее обозреватель немецкого издания Bild сообщил, что ракетный удар, нанесенный по Киеву утром 5 июня, был самым сильным, начиная с апреля. Также издание со ссылкой на Кличко пишет, что есть один пострадавший, который находится на лечении в больнице, но погибших нет.

Война в Украине продолжается уже 102-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 5 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 101-го дня войны. В Северодонецке продолжались бои. Телеведущая Янина Соколова заявила, что нардеп Марьяна Безуглая контролирует операции ВСУ в городе, что не нравится украинским военным. В результате обстрела сгорел Всехсвятский деревянный скит в Святогорске. CNN сообщило, что США, Британия и ЕС, но без Украины, встречаются, чтобы выработать формат прекращения огня путем переговоров, и что в последние недели эти встречи участились.

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