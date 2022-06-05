Утром 5 июня российская крылатая ракета пролетела над Южноукраинской АЭС на критически низкой высоте.

Об этом сообщает "Энергоатом".

В компании уточняют, что это произошло в 05:30, и предполагают, что ракета, которая внешне была похожа на "Калибр", была выпущена в сторону Киева (где сегодня утром был нанесен ракетный удар по объектам инфраструктуры).

"Энергоатом" обвиняет РФ в "ядерном терроризме" и предупреждает, что даже самый маленький обломок ракеты может привести к катастрофе в случае попадания в работающий энергоблок.

"В настоящее время Россия продолжает создавать угрозы ядерной безопасности украинских АЭС и угрожает всему миру новой ядерной катастрофой", - говорится в сообщении компании.

Напомним, утром в воскресенье, 5 июня, войска РФ нанесли ракетный удар по Киеву. Несколько взрывов прозвучало в Дарницком и Днепровском районах столицы. По словам мэра Киева Виталия Кличко, удары пришлись по объектам инфраструктуры. Жертв, по предварительным данным, нет.

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