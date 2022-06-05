Сегодня утром силы противовоздушной обороны сбили вражескую ракету над Обуховским районом Киевской области. Об этом сообщила Киевская областная военная администрация.

"Предварительно - жертв и разрушений нет. Информация уточняется. Просим жителей оставаться в укрытиях во время воздушных тревог", - говорится в сообщении.

Скриншот: Telegram/Київська обласна військова адміністрація

Напомним, утром в воскресенье войска РФ нанесли ракетные удары по объектам инфраструктуры в Киеве.

Война в Украине продолжается уже 102-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 5 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 101-го дня войны. В Северодонецке продолжались бои. Телеведущая Янина Соколова заявила, что нардеп Марьяна Безуглая контролирует операции ВСУ в городе, что не нравится украинским военным. В результате обстрела сгорел Всехсвятский деревянный скит в Святогорске. CNN сообщило, что США, Британия и ЕС, но без Украины, встречаются, чтобы выработать формат прекращения огня путем переговоров, и что в последние недели эти встречи участились.

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