Силы ПВО сбили российскую ракету над Киевской областью. Иллюстративное фото

Сегодня утром силы противовоздушной обороны сбили вражескую ракету над Обуховским районом Киевской области. Об этом сообщила Киевская областная военная администрация. 

"Предварительно - жертв и разрушений нет. Информация уточняется. Просим жителей оставаться в укрытиях во время воздушных тревог", - говорится в сообщении.

ПВО сбило ракету над Киевской областью

Скриншот: Telegram/Київська обласна військова адміністрація

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