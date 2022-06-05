Командование Воздушных Сил ВСУ заявляет, что ракетные удары по Киеву российские войска совершили с самолетов Ту-95 из акватории Каспийского моря.

Также сообщается, что военнослужащими подразделения зенитных ракетных войск воздушного командования "Центр" была уничтожена одна крылатая ракета.

Скриншот: Facebbook/Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces

Напомним, утром 5 июня войска РФ нанесли ракетные удары по объектам инфраструктуры в Киеве.

Также мы писали, что над Киевской областью ПВО сбила российскую ракету.

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