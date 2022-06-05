Сегодняшний ракетный удар по Киеву был самым мощным с апреля - Bild
Ракетный удар, нанесенный по Киеву утром 5 июня, был самым сильным, начиная с апреля. Об этом сообщает обозреватель немецкого издания Bild.
Материал про обстрелы Киева главный на сайте.
"Военное руководство в Киеве заявило в воскресенье, что нанесен удар по военной и гражданской инфраструктуре", - пишет издание.
Также издание пишет, что есть один пострадавший, который находится на лечении в больнице, но погибших нет.
По данным властей, пригород Бровары, который уже несколько раз подвергался обстрелам, также пострадал от ракет.
Напомним, по данным Командования Воздушных сил, россияне выпустили ракеты по Киеву с самолетов Ту-95 из акватории Каспийского моря.
Война в Украине продолжается уже 102-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 5 июня в обновляемом материале.
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