В "Укрзализныце" прокомментировали сегодняшний ракетный обстрел Киева со стороны российских войск. Четыре ракеты ударили по ДВРЗ - Дарницкому вагоноремонтному заводу. Один железнодорожник пострадал.

Об этом сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин в своем Телеграм-канале.

"В принципе, для нас это уже стандартное начало дня. Они бьют по железной дороге каждый день, мы оперативно ремонтируемся и едем дальше", - пишет Камышин.

По его словам, среди железнодорожников был один раненый, ему была оказана медицинская помощь.

Камышин опроверг информацию российских военных о том, что на заводе ремонтировали танки. И пригласил СМИ сегодня убедиться в этом, посетив предприятие.

"Мы не делали никаких публичных заявлений об обстрелах, потому что в этом случае движение пассажирских поездов не задерживалось. Но не промолчало российское минобороны. Они в очередной раз соврали, что цель удара — "поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и вторая бронетехника, размещенные в корпусах вагоноремонтного предприятия". Официально заявляю: на территории ДВРЗ нет военной техники. Этот завод ремонтировал полувагоны и зерновозы, используемые для вывоза экспортной продукции", - объяснил Камышин.

Ранее командование Воздушных Сил ВСУ заявило, что ракетные удары по Киеву российские войска совершили с самолетов Ту-95 из акватории Каспийского моря. Также сообщается, что военнослужащими подразделения зенитных ракетных войск воздушного командования "Центр" была уничтожена одна крылатая ракета.

Кроме того, Министерство обороны России подтвердило утренний ракетный удар по Киеву.

Война в Украине продолжается уже 102-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 5 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 101-го дня войны. В Северодонецке продолжались бои. Телеведущая Янина Соколова заявила, что нардеп Марьяна Безуглая контролирует операции ВСУ в городе, что не нравится украинским военным. В результате обстрела сгорел Всехсвятский деревянный скит в Святогорске. CNN сообщило, что США, Британия и ЕС, но без Украины, встречаются, чтобы выработать формат прекращения огня путем переговоров, и что в последние недели эти встречи участились.

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