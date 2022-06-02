В городской черте Киева на период военного положения запретили навигацию для маломерных судов.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) в своем Telegram-канале в четверг, 2 июня.

Акватории пляжей и зон отдыха проверяют на взрывоопасные предметы.

Также горадминистрация напоминает, что пляжный сезон в Киеве пока не открывается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Виннице не откроют пляжный сезон до окончания военного положения.

Также мы писали, что в Николаевской области закрыли для гражданских все курортные пляжи на берегу моря и лиманов.

Кроме того, мы рассказывали, одесситов предупредили об опасности купания в море.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

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Подробнно о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.