В пределах Киева запретили навигацию для маломерных судов
В городской черте Киева на период военного положения запретили навигацию для маломерных судов.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) в своем Telegram-канале в четверг, 2 июня.
Акватории пляжей и зон отдыха проверяют на взрывоопасные предметы.
Также горадминистрация напоминает, что пляжный сезон в Киеве пока не открывается.
Напомним, ранее сообщалось, что в Виннице не откроют пляжный сезон до окончания военного положения.
Также мы писали, что в Николаевской области закрыли для гражданских все курортные пляжи на берегу моря и лиманов.
Кроме того, мы рассказывали, одесситов предупредили об опасности купания в море.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.
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