В Киеве усилят контроль за соблюдением комендантского часа, в частности, проверят работу ночных клубов и ресторанов, работа которых во время комендантского часа запрещена.

Об этом сообщает КГГА.

Вероятно, власти подозревают, что ночные клубы в городе работают несмотря на запрет. Так что теперь их ждут рейды с проверками.

Также по словам первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника, в столице с сегодняшнего дня, 2 июня, запрещена навигация для маломерных судов на водных объектах в пределах города Киева на период военного положения.

Напомним, ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба предупредил о диверсантах в Киевской области и усилении контроля за соблюдением комендантского часа.

Также с сегодняшнего дня в столице продлили время продажи алкоголя в магазинах.

Тем временем война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.