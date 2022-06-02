В столице с сегодняшнего дня, 2 июня, продажа алкоголя в магазинах разрешена с 11:00 до 19:00 (ранее время продажи спиртного ограничивалось 16:00 - Ред.). Продажа алкоголя в заведениях общепита возможна с 11:00 до 22:00.

Об этом сообщает официальный канал КГГА в Телеграм.

Несмотря на это, городские власти призывают киевлян придерживаться комендантского часа, который длится каждую ночь с 23:00 до 05:00 и не терять бдительности.

Напомним, в Киеве с 1 апреля после пятинедельного запрета вновь разрешили продажу алкоголя в ограниченном режиме – с 11:00 до 16:00.

Ранее мэр Чернигова объяснил в интервью "Стране", почему нельзя запрещать продажу алкоголя. По словам Владислава Атрошенко, на фоне круглосуточного запрета на продажу алкоголя в городе растет количество отравлений и сбыта нелегальной алкогольной продукции.

Ранее в Ровенской области разрешили продажу алкоголя с 13 апреля.

Тем временем война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.