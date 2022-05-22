Употребление алкоголя может быть хорошим способом снять стресс. Это распространенное мнение и ложное представление. Употребление алкоголя представляет дополнительную угрозу как вашей жизни и здоровью, так и жизни рядом.

Пресс-служба Минздрава объяснила, почему не стоит употреблять алкоголь.

Основная причина – его негативное влияние на мышление, скорость реакции на опасность.

Кроме того, алкоголь изменяет привычное функционирование мозга. В результате воздействия алкоголя мы можем испытывать еще больший стресс, тревогу или депрессию.

Также алкоголь замедляет работу центральной нервной системы, снижает способность адекватно мыслить и принимать рациональные решения.

Опьяненный человек представляет угрозу как себе, так и другим, особенно в случаях эвакуации или перемещения к укрытию.

Минздрав приводит еще несколько причин, почему лучше не употреблять алкоголь:

Алкоголь ухудшает способность рассуждать логически, в результате чего можно потерять способность быстро и адекватно реагировать на события и принимать правильные решения.

Безопасной дозы алкоголя нет. Каждый грамм употребленного алкогольного напитка негативно влияет на здоровье.

Алкогольные напитки не являются антистрессом. Наоборот, потребление алкоголя может привести к повышению уровня тревожности, агрессивности и потере самоконтроля.

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