Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подписал приказ о запрете на всей территории Харьковской области продажи алкогольных напитков с 17 мая до конца действия военного положения.

Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

"Несмотря на снижение интенсивности обстрелов Харькова и отступление кафиров, боевые действия на территории области продолжаются и расслабляться не стоит. Все граждане должны быть осознанными и ответственными. Подписал приказ о запрете на всей территории Харьковской области продажи алкогольных напитков с 17 мая до конца действия военного положения", - говорится в сообщении.

Синегубов добавил, что запрет не касается продаж слабоалкогольных напитков с 9:00 до 15:00. В заведениях питания продажа слабоалкогольных напитков разрешена до 21:00.

Также сообщается о том, что полностью продажи алкоголя запрещены военнослужащим ВСУ, Нацгвардии, правоохранителям и всем лицам, имеющим внешние признаки принадлежности к силовым структурам: то есть носят форму, имеют вооружение и спецсредства.

"Прошу с пониманием отнестись к этим ограничениям. Праздновать будем после победы", - резюмировал Синегубов.

Ранее мы также писали о том, что в Одессе и области с 14 мая разрешили продажу всех видов алкогольных напитков, однако купить этот товар можно только в период с 09:00 до 18:00.

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