Мэр Чернигова Владислав Атрошенко в интервью "Стране" рассказал, что на фоне круглосуточного запрета на продажу алкоголя в городе растет количество отравлений и сбыта нелегальной алкогольной продукции.

"Почему у нас до сих пор запрет? Вопрос не ко мне, а к военной администрации. При этом количество отравлений, самогоноварения и сбыта нелегального алкоголя на фоне алко-запрета растет. Некоторые люди заказывают спиртное по интернету, а кому это не подходит – ездят в Славутич и абсолютно спокойно его покупают. Другие травятся тем, что под рукой", - сообщил он.

Мэр города считает, что решение о запрете на продажу алкоголя необходимо отменить.

"Любой 100%-й запрет нелогичен и имеет ровно обратные от целевых последствия, кто бы ни давал подобные необдуманные команды. Надо посмотреть на исторический опыт других городов и стран и немедленно отменить это решение. Запрет приводит к абсолютно обратному результату: снижает налоговое поступление от акциза, создает серьезные проблемы для бизнеса, подстегивает к нелегальному производству алкоголя. Одно из самых негативных последствий – люди пьют антисептики и другие жидкости, в результате чего попадают в больницу со страшными отравлениями", - объяснил Атрошенко.

Ранее мэр рассказывал, как в первые дни войны из города разбежалось начальство полиции, а силовики остались без оружия.

"Страна" публиковала видео пострадавшего от войны Чернигова с высоты птичьего полета.