Россия может открыть "второй фронт" на киевском направлении в дополнении к юго-восточному. При этом они могут учесть ошибки февраля и марта, которые совершили при первом наступлении на Киев.

Об этом заявил в эфире телемарафона представитель киевской бригады теробороны ВСУ Андрей Ковалев.

По его словам, сейчас на границе с Беларусью сконцентрированы новые подразделения российских военных, сформированы батальонно-тактические группы, а беспилотники пересекают границу с Украиной, пытаются вести разведку.

Угроза обстрелов Киева до сих пор сохраняется, заявляет Ковалев.

"Киевляне должны быть сознательны. Угроза с севера никуда не делась и расслабляться рано".

По его словам, "для Киева существует угроза террористической операции, угроза обстрелов баллистическими и крылатыми ракетами".

Ранее Виктор Андрусив, советник главы МВД, в комментарии "Стране" оценил вероятность повторного наступления российской армии на Киев. По его мнению, в последнее время эти угрозы умышленно звучат со стороны РФ с целью запугать Украину и вынудить ее перебросить часть войск с юга и востока на север.

В Киевской городской военной администрации также отреагировали на слухи о повторном наступлении войск РФ на Киев. В администрации отметили, что признаков формирования войск в Брянской и Курской области нет, но РФ может использовать также территорию Беларуси. Однако Киев является приоритетной целью для захвата российскими войсками, поэтому угроза повторного наступления сохраняется.