В Киевской городской военной администрации отреагировали на слухи о повторном наступлении войск РФ на Киев.

В администрации отметили, что признаков формирования войск в Брянской и Курской области нет, но РФ может использовать также территорию Беларуси. Однако Киев является приоритетной целью для захвата российскими войсками, поэтому угроза повторного наступления сохраняется.

Также в КГВА заявили, что для повторного наступления нужно создать группу войск, а это требует время, а в сегодняшних условиях быстро это сделать невозможно.

Но все равно Киев готовится дать надлежащий отпор противнику.

Скриншот: Telegram/КМВА (Київська міська військова адміністрація)

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Также мы подводили итоги 95-го дня войны. Продолжался штурм Северодонецка. Западнее бои приближались к Славянску. На днях Генштаб сообщал, что ВСУ начали контрнаступление на южном фронте. Вчера, по данным ВСУ, россияне там были оттеснены к Костромке. В ЕС продолжили обсуждать шестой пакет санкций против РФ, однако снова не сумели договориться об эмбарго на российскую нефть.

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