Россия перебрасывает войска к границам в Курской области (граничит с Сумской областью Украины). Об этом сообщают российские СМИ.

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что на территорию области направили "большое количество личного состава министерства обороны" - после обстрелов, как утверждают российские власти, с украинской стороны.

"К нам уже прибыло и прибывает дополнительное вооружение в виде артиллерийских установок, ракетных установок, чтобы обеспечить безопасность жизни граждан", - заявил губернатор.

Напомним, в пятницу Генштаб сообщал, что на участки российской границы в Брянской и Курской областях введены две батальонные тактические группы РФ, причем это десантные части.

Как сообщалось, по данным Генштаба, враг пытается вернуть утраченные позиции в Херсонской области и готовится наступать на Славянск.

Война в Украине продолжается уже 96-й день. "Страна" следит за происходящим 30 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 95-го дня войны. Продолжался штурм Северодонецка. Западнее бои приближались к Славянску. На днях Генштаб сообщал, что ВСУ начали контрнаступление на южном фронте. Вчера, по данным ВСУ, россияне там были оттеснены к Костромке. В ЕС продолжили обсуждать шестой пакет санкций против РФ, однако снова не сумели договориться об эмбарго на российскую нефть.

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