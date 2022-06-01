В Киеве полиция разоблачила точку сбыта наркотиков, замаскированную под магазин брендовой одежды. При обыске оперативники нашли незаконные вещества на 500 000 гривен. Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.

Об этом сообщает Национальная полиция Киева.

Правоохранители провели 5 санкционированных и 1 неотложный обыск у лиц, причастных к сбыту каннабиса, экстази и кокаина в Киеве:

"В ходе досудебного расследования мы установили, что две семейные пары и их двое подельников организовали незаконное изготовление, приобретение, хранение, снабжение с целью сбыта наркотических средств. По результатам оперативных закупок и обысков по местам жительства задержанных мы изъяли около 1 килограмма каннабиса, 30 граммов кокаина, 29 таблеток экстази, около 15 граммов психотропа МДМА. По ценам "черного рынка" стоимость изъятого составляет 500 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Фото: Национальная полиция

Шестерых фигурантов правоохранители задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказались дончане, 1990, 1991, 1992 годов рождения, 30-летняя уроженка РФ и 24-летняя киевлянка.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины – незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Фото: Национальная полиция

Ранее "Страна" писала, что в Киеве россиянин "под кайфом" вызвал полицию на свой суицид.

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