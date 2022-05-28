Странный случай произошел вчера вечером в Печерском районе столицы. Житель одного из домов на улице Старонаводницкой позвонил на спецлинию "102" и сообщил, что сейчас сделает себе харакири в квартире, если никто не приедет. Просил, чтобы к нему срочно прислали сотрудников полиции.

Об этом сообщают источники "Страны" в МВД.

Прибыв на вызов, полицейские выяснили, что по этому адресу проживает некий 53-летний гражданин РФ, который открыл дверь полиции в состоянии, похожем по внешним признакам на наркотическое опьянение.

В ходе обыска в квартире изъяли предмет, похожий на заточенный самурайский меч, которым мужчина собирался сделать себе харакири и три контейнера с сушеной растительностью, по внешнему виду напоминавшей высушенную марихуану.

Вероятно, под действием наркотиков у хозяина квартиры и возникли суицидальные мысли, но звонок в полицию спас ему жизнь. Правоохранители начала расследование по ч.1 ст.309 УК Украины - хранение наркотиков.

Если экспертиза подтвердит что это марихуана, то ему грозит наказание до 5 лет ограничения свободы.

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