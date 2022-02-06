Хмельницкие патрульные спасли мужчину, пытавшегося выпрыгнуть из окна 7-го этажа. Однако неудачливый самоубийца запутался в веревках для белья и повис на них этажом ниже.

Об этом сообщает в Facebook патрульная полиция Хмельницкой области.

"4 февраля инспекторы Виталий Стельмах и Денис Писаренко прибыли на вызов о попытке самоубийства в одном из домов на улице Курчатова, расположенном в Хмельницком. Там патрульные увидели открытое окно на 7 этаже и мужчину, который держался за канаты для белья на шестом", - говорится в сообщении полиции.

Инспекторы, не теряя времени, поднялись на указанный этаж и установили квартиру, на балконе которой висит человек. Дверь открыла женщина. Объяснив ей ситуацию, полицейские попали на балконное помещение, где увидели мужчину и сразу сняли его с веревок.

Правоохранители успокоили мужчину и пообщались с ним. На место происшествия патрульные вызвали медиков и передали им спасенного для оказания ему квалифицированной помощи.

Ранее мы писали, что в Киеве на ул. Ревуцкого 17-летняя девушка едва не прыгнула с 25 этажа. Однако на место вовремя подоспели правоохранители.

Также "Страна" сообщала, что в Киеве полицейские спасли женщину, которая хотела прыгнуть с 12 этажа вместе с ребенком.