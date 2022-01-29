В пятницу вечером, 28 января, в Мелитополе 16-летний подросток прыгнул с многоэтажки, расположенной рядом с площадью Победы. Об этом сообщает "РИА-Мелитополь".

Очевидцы утверждают – подросток пошел на столь отчаянный шаг из-за несчастной любви.

"Установлено, что погибший – 16-летний житель Мелитополя, ученик одного из местных учебных заведений. По предварительно собранной информации, юноша выпрыгнул с балкона 14-этажного дома из-за собственных убеждений с целью самоубийства. В результате падения он получил телесные повреждения, от которых погиб. В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия. Следователем решается вопрос о внесении материалов в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины", - рассказали журналистам в полиции.

В то же время известно, что парень выпал с балкона, расположенного на 14-м этаже. Жильцы дома рассказали, что он был в открытом доступе, а попасть туда можно было из подъезда.

"Здесь регулярно собирается молодежь, проскальзывая через дверь подъезда, оснащенную кодовым замком, когда выходит кто-то из жильцов. Скорей всего погибший был из такой компании, он не живет в 14-этажке", - удалось узнать журналистам.

Напомним, в Киеве на ул. Ревуцкого 17-летняя девушка едва не прыгнула с 25 этажа. Однако, на место вовремя подоспели правоохранители.

Ранее мы писали о том, что в Одессе пожилая женщина выбросилась из окна седьмого этажа многоэтажки по ул. Генерала Петрова. Ее обнаружили на земле, возле многоэтажного жилого дома.