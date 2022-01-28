Известный украинский боксер Владимир Вирчис, о самоубийстве которого стало известно 28 января, повесился на балконе в здании на левом берегу Киева, по адресу Раисы Окипной, 4б.

Об этом рассказал источник "Страны" в Министерстве внутренних дел.

По словам нашего собеседника, других повреждений, кроме характерной странгуляционной (удушающей - Ред.) борозды на шее от веревки, на теле погибшего выявлено не было. Труп направлен на судебно-медицинское исследование.

Напомним, Владимир Вирчис - известный в прошлом боксер-супертяжеловес, который в течение своей карьеры одержал двадцать шесть побед и потерпел всего два поражения. Он был интерконтинентальным чемпионом мира по версии IBF в супертяжелом весе, а в 2005-2006-х - интерконтинентальным чемпионом по версии WBO. В 2007 году он завоевал чемпионский титул EBU. Свою карьеру окончил в 2009 году.

По информации СМИ в последнее время 48-летний спортсмен страдал от депрессии.

В пятницу, 28 января, стало известно, что мужчина покончил жизнь самоубийством, спортсмен повесился. У него осталась семья - Ирина и дочь-студентка Амина. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство с отметкой "самоубийство".