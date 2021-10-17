В московском метро мужчина решил свести счеты с жизнью и прыгнул под прибывающий на платформу поезд. От смерти его спасла реакция машиниста, сумевшего остановить состав в миллиметрах от самоубийцы.

Видео инцидента появилось 17 октября в Телеграм-каналах.

По данным некоторых пабликов, неудавшемуся суициднику 28 лет. Он отделался легкими ушибами. Также каналы пишут, что поездом управляла женщина.

По факту происшествия в метрополитене будет проведена проверка. Попытавшемуся покончить с собой теперь грозит штраф до миллиона рублей (370 тысяч гривен).

Ранее "Страна" рассказывала, как минувшим летом в Петербурге нашли зарезанными жену и сына отставного адмирала ВМФ РФ Леонида Лобанова. После убийства семьи военный бросился под электричку.

Также мы сообщали, что три года назад в Киеве на станции "Контрактовая площадь" неизвестный мужчина бросился под поезд метро, разбив лобовое стекло и нарушив движение столичного метрополитена. Как оказалось, это был иностранец. Его доставили в больницу с травмами, а движение по синей линии подземки было прервано на некоторое время.