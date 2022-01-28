В полиции подтвердили факт смерти украинского боксера Владимира Вирчиса, который, как ранее сообщалось, покончил жизнь самоубийством.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Киева.

"Погибшим оказался известный украинский боксер Владимир Вирчисз. Тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти", - заявили правоохранители.

В полиции рассказали, что им поступило сообщение от прохожего о том, что у дома на улице Раисы Окипной (находится рядом с метро "Левобережная") он обнаружил повешенным неизвестного мужчину. На месте происшествия правоохранители обнаружили тело без признаков жизни с петлей на шее.

Также правоохранители добавили, что местная жительница заявила в полицию, что ее муж ночью ушел из дома и не вернулся.

"Женщина описала внешность пропавшего и правоохранители пригласили ее на опознание погибшего, которого обнаружили ночью. В результате было установлено, что погибшим оказался украинский боксер Владимир Вирчис", - добавили в Нацполиции.

По данному факту следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство с отметкой "самоубийство". Следствие продолжается.

Напомним, Владимиру Вирчису было 48 лет. За свою карьеру провел 28 боев, одержал 26 побед (21 нокаутом) и потерпел два поражения.

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