Умер известный в прошлом украинский боксер Владимир Вирчис. Он покончил жизнь самоубийством.

Об этом сообщает "Обозреватель".

По информации издания, известный в прошлом боксер-супертяжеловес покончил жизнь самоубийством. По данным источников издания, последнее время Вирчис страдал от депрессии.

В пятницу утром появилась информация, что в четверг, 27 января, он вышел из дома и не вернулся. Позже появились данные о его суициде.

Владимиру Вирчису было 48 лет. За свою карьеру провел 28 боев, одержал 26 побед (21 нокаутом) и потерпел два поражения. В 2003-2004 годах Вирчис был интерконтинентальным чемпионом мира по версии IBF в супертяжелом весе, а в 2005-2006-х - интерконтинентальным чемпионом по версии WBO. В 2007 году он завоевал чемпионский титул EBU.

Свою карьеру в боксе Вирчис завершил в 2009 году после победного поединка с Эдгарсом Калнарсом из Латвии.

У Владимира Вирчиса остались жена Ирина и дочь-студентка Амина.

Напомним, "Страна" писала о том, как российский боксер Арест Саакян умер после нокаута на ринге во время турнира "Короли нокаутов".

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