18-летний солдат-срочник из Харьковской области покончил с собой во Львове. Он провел на службе всего три дня. 30 октября парень выпрыгнул из окна на четвертом этаже воинской части Нацгвардии.

Об этом сообщает MyKharkov.

Парень из Харьковской области прибыл на службу 27 октября, а уже 30 октября произошла трагедия. Солдат выбросился из окна уборной на четвертом этаже казармы. Это произошло около 12:00. На место прибыли медики, они пытались реанимировать пострадавшего, но тот умер от полученных травм. В 12:14 была зафиксирована смерть военнослужащего, на левой руке которого было написано "кремируйте".

В настоящее время открыто уголовное производство по статье о самоубийстве.

Отметим, что новый министр обороны Украины Резников поддерживает отмену обязательного военного призыва.

Ранее "Страна" писала о том, что в минувшем апреле этого года на границе с Беларусью, в Ковельском районе Волынской области, покончил с собой 20-летний солдат-срочник из Николаева. Парень выстрелил себе в голову из автомата.

Кроме того, мы также сообщали, что в учебном центре "Десна" за месяц до демобилизации застрелился из автомата солдат-срочник.

Также мы писали, что на Закарпатье призывник-уклонист выпрыгнул из окна военкомата, куда его привела полиция.