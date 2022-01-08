Российский боксер Арест Саакян умер после нокаута на ринге во время турнира "Короли нокаутов". Бой проходил в конце прошлого года, в результате которого Саакяна госпитализировали в больницу, где он впал в кому, а в последствии скончался, не выходя из нее.

Об этом сообщила сестра покойного боксера в Instagram.

После госпитализации у Ареста Саакяна диагностировали отек головного мозга. Сестра боксера публиковала в соцсети о том, в каком состоянии находился ее брат на протяжении некоторого времени с момента получения травмы. Также она сообщила о смерти брата.

Ранее "Страна" сообщала, что в США арестовали 27-летнего российского бойца смешанного стиля (MMA) Акмала Хожиева по подозрению в убийстве рентгенолога из Мемориальной больницы Гуама Мирана Рибати. Спортсмен, который является противником вакцинации от коронавируса, поскандалил с медработником, после чего задушил его. При этом, позже Хожиева отпустили под залог в миллион евро.

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