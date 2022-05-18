В Киеве при загадочных обстоятельствах погиб ученый Академии наук. Происшествие случилось вчера, 17 мая, в первой половине дня возле так называемого "Моста влюбленных" на улице Грушевского в столице.

Как узнала "Страна" из источников в МВД, прохожие обнаружили на мостовой под мостом окровавленное тело мужчины средних лет. После прибытия правоохранителей выяснилось, что погибший - старший научный сотрудник Института государства и права им.Корецкого НАН Украины 46-летний Константин Савчук.

По предварительной информации, ученый наложил на себя руки, спрыгнув с моста. Смерть была мгновенной.

Согласно открытой информации на интернет-странице Института государства и права им. Корецкого, о погибшем известно, что он родился 28 апреля 1977 года в Киеве в семье ученых. В 2002-м защитил докторскую диссертацию: "Международно-правовые взгляды академика В.Е.Грабаря".

За время научной деятельности опубликовал более 300 работ, включая отдельные монографии, разделы в коллективных монографиях, научные статьи в отечественных и зарубежных юридических изданиях, тезисы научных отчетов на всеукраинских и международных конференциях.

Является одним из редакторов, соавтором вводного эссе и биографических ссылок на 8 томов по международному праву "Антология украинской юридической мысли".

Принимал активное участие в подготовке Большого юридического энциклопедического словаря. Кроме того, был членом редакционных советов научных периодических изданий, в том числе "Украинского ежегодника международного права".

Погибший также был членом Украинской ассоциации международного права.

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