Во время военных действий погиб командир роты белорусского батальона Кастуся Калиновского Павел "Волат".

Об этом сообщила пресс-служба батальона на Facebook.

"Сегодня наш батальон понес огромные потери. В ходе операции по освобождению украинского села от российской оккупации был смертельно ранен командир роты, военнослужащий нашего батальона Павел "Волат". Его пытались доставить в больницу в критическом состоянии, но не успели", - говорится в сообщении.

Побратимы "Волата" заявили, что он "был настоящим воином-легендой: он много раз был ранен, но каждый раз обманывал смерть - и возвращался в строй".

Напомним, что батальон из белорусских добровольцев, названный в честь национального героя Беларуси Кастуся Калиновского, вошел в состав Вооруженных сил 26 марта.

По данным беларусского издания "Наша Ніва", это уже шестой белорус, погибший в Украине с февраля 2022 года, воюя против российских оккупантов.

Скриншот: Facebook/Батальён Кастуся Каліноўскага

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Также мы подводили итоги 81-го дня войны. ВСУ продолжали оттеснять российские войска к границе с РФ в Харьковской области. Российские силы формировали силы для битвы за Северодонецк с юга. Во Львовской области был нанесен ракетный удар по военным объектам на границе с Польшей. На Западе говорили о том, что российское наступление на Донбассе потеряло темп и значительно отстает от графика. А советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что боевые действия могут завершиться уже в 2022 году.

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