Житель города Дрогобыч спрятал полиэтиленовый сверток с веществом белого цвета, похожим на наркотическое, в ствол оружия. За совершенное 39-летнему горожанину грозит наказание до семи лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

9 февраля около 22:00, во время патрулирования города Дрогобыч, на улице Бориславской военнослужащие Национальной гвардии Украины заметили мужчину, который вел себя подозрительно и пытался избежать встречи с патрулем. У него правоохранители обнаружили предмет, похожий на пистолет, а также патроны к нему. Кроме того, в стволе оружия содержался полиэтиленовый пакет с веществом белого цвета, похожим на наркотическое.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа районного отдела полиции. Правоохранители установили личность мужчины, им оказался 39-летний местный житель. Оружие и сверток с веществом правоохранители у него изъяли и направили на экспертное исследование.

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