В Винницкой области полиция разоблачила преступную группу, совершившую ряд краж и грабежей из домов пенсионеров.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По словам начальника Управления уголовного розыска ГУНП в Винницкой области Андрея Дамзина, подозреваемые проникли в дом 81-летней женщины, оттуда вынесли ее сбережения - около 20 тыс. грн и скрылись на автомобиле. Полицейские обнаружили свидетелей, которые видели приезжих, что помогло установить и задержать воров на территории Жмеринского района.

В состав группы входили пятеро жителей Житомирской области, часть из которых ранее привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Злоумышленники, среди которых было двое мужчин и три женщины, совершили ряд краж из домов пенсионеров.



По имеющейся информации, участники группы "гастролировали" по разным регионам Украины и обворовывали дома. Члены группы обворовывали дома при отсутствии хозяев или под разными предлогами заходили в их дома.

Отвлекая внимание хозяев, выносили их средства, ценные вещи и исчезали. Им грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что в Полтавской области 20-летняя девушка воровала у ухажеров и оформляла кредиты.

Также мы рассказали, что в дорогом фитнес-клубе белорус украл 27 тысяч у экс-начальника криминальной полиции Киева.