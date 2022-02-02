Гражданин Беларуси украл 27 тыс. гривен у экс-начальника криминальной полиции Киева Германа Приступы. Это произошло 28 января в фитнес-клубе столичной гостиницы Premier Palace на бульваре Тараса Шевченко в столице.

Об этом сообщают "Украинские Новости" со ссылкой на полицию Шевченковского района Киева.

По информации правоохранительных органов, подозреваемого задержали по горячим следам.

Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.

Отмечается, что в 2019-2021 годах Приступа был заместителем начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве - начальником криминальной полиции.

Напомни, ранее мы писали о том, что в Славянске 25-летнего оперуполномоченного полиции подозревают в хищении 12 тысяч гривен, принадлежавших умершему мужчине. Кражу он совершил, когда в составе следственно-оперативной группы, документировал факт смерти. Инцидент произошел 25 мая 2021 года. Правоохранителю сообщили о подозрении в краже, совершенной по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 185 УК Украины).

Также мы сообщали, что на вдову певца и композитора Александра Градского Марину Коташенко напали трое вооруженных мужчин и похитили у нее 100 миллионов рублей (около 36 миллионов гривен).