Через аэропорт "Борисполь" в Украину пытались ввезти более 7 тонн контрафактных электронных сигарет. Рекордная партия весом 7 тонн сопровождалась поддельными документами. Сопровождавшие груз лица задержаны.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

"Служба безопасности Украины не допустила ввоз рекордной за последние несколько лет партии контрафактного товара через таможенную границу Украины. У злоумышленников обнаружена оптовая партия электронных сигарет на более чем 16 млн грн", - говорится в сообщении.

По данным следствия, организаторы схемы пытались скрытно ввезти товары иностранного производства через международный аэропорт "Борисполь". В документах они указали заведомо ложные сведения о грузе. Распространять подакцизные товары планировали на украинском внутреннем рынке.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине блокировали масштабный канал контрабанды наркотиков из ЕС с ежемесячным оборотом в миллион гривен.

Также мы сообщали, что на Прикарпатье пограничники нашли оставленный контрабандистами "кукурузник".