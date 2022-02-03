В Прикарпатской области сотрудники пограничной службы Украины обнаружили брошенный легкомоторный самолет АН-2, который называют "кукурузником".

Об этом сообщает в Facebook Государственная погранслужба Украины в четверг, 3 февраля.

По данным пограничников, самолет по меньшей мере дважды незаконно пересекал украинско-румынскую границу и, скорее всего, перемещал табачные изделия.

"Кому принадлежит воздушное судно без регистрационных знаков и что еще могли доставлять им в соседнюю Румынию, выясняют. Следственные мероприятия продолжаются", - говорится в сообщении погранслужбы.

Ранее "Страна" сообщала, что контрабандисты на Закарпатье вертолётом перебрасывали в Румынию и Венгрию сигареты и мигрантов. Сотрудники СБУ заблокировали международный канал контрабанды, который ежемесячно мог приносить преступникам около 2 млн гривен.

Также мы писали о том, что пограничники нашли списанный самолет, на котором контрабандисты собирались переправлять сигареты. Самолет обнаружили в 35 км от границы с Молдовой, рядом с ним находились три украинца и гражданин Молдовы.