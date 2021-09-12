В воскресенье, 12 сентября, в Житомирской области упал легкомоторный самолет. В результате падения пилоту удалось выжить, но он попал в больницу с травмами.

Об этом сообщает Житомир.info.

Инцидент произошел утром, "кукурузник" опрыскивал поля и упал на расстоянии около 300 метров от жилых домов. Возможно причиной стало то, что легкомоторный самолет зацепился за деревья.

Как сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, пожара в результате падения самолета не возникло. Пилот выжил, но был госпитализирован в медицинское учреждение.

Напомним, 12 сентября в России совершил жесткую посадку пассажирский самолет. В результате одиннадцать человек зажало в салоне, предварительная причина аварии - отказ техники.

Также "Страна" рассказывала, как во Франции разбился туристический самолет. Самолет упал в поле, в результате погибли два человека, которые находились на борту.

Ранее сообщалось, что в Турции разбился арендованный у России пожарный самолет с восьмью членами экипажа на борту. В результате аварии выжить экипажу не удалось.