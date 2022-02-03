Следователи сообщили о подозрении в хулиганских действиях трем мужчинам, участвовавшим в конфликте со стрельбой в центре Киева 2 февраля.

Об этом сообщает в Фейсбуке отдел коммуникации полиции Киева.

При осмотре места происшествия правоохранители изъяли газовый баллончик, гладкоствольное ружье и патроны к нему, пистолет травматического действия, охотничьи карабины и патроны к ним.

За хулиганские действия и грубое нарушение общественного порядка фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.

По факту хулиганских действий следователи начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство.

Также в полиции напомнили, что стрельба произошла на улице Владимирской в ​​Шевченковском районе столицы.

Временно исполняющий обязанности начальника полиции Киева Андрей Гарастюк сообщил возраст подозреваемых.

"За хулиганские действия у помещения финансового учреждения 25-летнего и 26-летнего киевлянина, а также 28-летнего жителя города Черкассы задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Также в рамках начатого уголовного производства мы назначили соответствующие экспертные исследования", - добавил Гарастюк.

Ранее "Страна" рассказывала, что участники стрельбы осенью были в числе громивших бар HVLV на Подоле в Киеве.

Также мы подробно разбирали события на Владимирской в большом материале.