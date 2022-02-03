Бывший народный депутат Игорь Мосийчук заявил, что нацгвардеец Артемий Рябчук, который в конце января расстрелял своих сослуживцев на "Южмаше", отказался от всех своих прежних показаний.

Об этом Мосийчук написал в своем Телеграм-канале и опубликовал соответствующее заявление Рябчука.

"...Официально отказываюсь от всех показаний и высказываний, сделанных мною раньше - как таких, которые были даны с применением средств психологического давления и в состоянии сильного душевного волнения", - написал молодой мужчина в заявлении.

Также у Рябчука появился новый адвокат Игорь Степанов. И юрист уже заявил, что считает подзащитного потерпевшим.

"Мной было подано заявление о внесении в ЕРДР данных о том, чтобы было открыто производство по четырем статьям УК, где я требую признать Артемия потерпевшим", - сказал защитник.

Упомянутые адвокатом статьи - 406 ("Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими"), 408 ("Дезертирство"), 425 ("Халатное отношение к службе"), 426 ("Превышение военным должностным лицом власти").

Степанов не стал раскрывать деталей того, что его подзащитный сообщал следователям, чтобы не навредить следствию. При этом защитник Рябчука заявил, что "все то, что он дал в своих показаниях, должно расследоваться в другом уголовном производстве, в отношении должностных лиц воинской части".

1 февраля стало известно, что Рябчук не собирается обжаловать свою меру пресечения - содержание под арестом.

В связи с расстрелом на "Южмаше" в Украине заговорили о неуставных отношениях в силовых структурах. "Страна" приводила свидетельства родителей погибших бойцов о беспределе и дедовщине в воинских частях. Родственники уверяют, что Владимир Зеленский знает об этой проблеме.