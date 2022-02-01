Солдат срочной службы Национальной гвардии Украины Артемий Рябчук, который расстрелял своих сослуживцев на территории Южного машиностроительного завода ("Южмаш") в Днепре, не намерен обжаловать меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщают "Украинские Новости" со ссылкой на адвоката Рябчука Игоря Степанова.

"Нет, не будет (обжаловать арест)", - сообщил юрист.

По словам адвоката, его подзащитный удовлетворен решением суда о содержании его под стражей в СИЗО.

Других деталей он не уточнил.

Напомним, в ночь на 27 января 20-летний солдат-призывник Артем Рябчук, который занимался в Днепре охраной завода "Южмаш", открыл стрельбу по сослуживцам. В результате погибли четверо военнослужащих и сотрудница завода, еще пять человек были ранены.

В последствии Рябчук сам сдался полиции, состоялся суд по избранию меры пресечения и его отправили под арест без альтернативы залога.

Как выяснилось позже, незадолго до инцидента Рябчук рассказал о неуставных отношениях между солдатами, после чего подвергался травле.

После трагедии в ГБР открыли дело о служебной халатности руководства Нацгвардии, а командующий Национальной гвардии Украины Балан ушел в отставку.