В Фейсбуке создали группу поддержи нацгвардейца Артемия Рябчука, который на прошлой неделе открыл стрельбу по сослуживцам в Днепре и сейчас находится в СИЗО без права выйти под залог.

В сообществе уже более трех тысяч участников и только за один день в ней появилось более ста сорока постов.

Авторы публикаций делятся историями об армейском произволе, требуют разобраться с системным насилием в местах службы (по распространённой версии Рябчук пошёл на преступления из-за травли и неуставных отношений в части).

Украинцы не просто пишут публикации в поддержку Рябчука, но и собирают средства ему на передачи и интересуются насчет контактов его адвокатов.

Судя по скриншотам, удалось собрать уже более шести тысяч гривень и на часть денег были куплены и отвезены в СИЗО продукты для Рябчука.

Некоторые участники группы переживают, что Рябчук может "не дожить до зоны" (суд отправил его в СИЗО до 27 марта) и призывают "поднять шум" вокруг ситуации.

Напомним, в ночь на 27 января 20-летний солдат-призывник Артем Рябчук, который занимался в Днепре охраной завода "Южмаш", открыл стрельбу по сослуживцам. В результате погибли четверо военнослужащих и сотрудница завода, еще пять человек были ранены.

В последствии Рябчук сам сдался полиции, состоялся суд по избранию меры пресечения и его отправили под арест без альтернативы залога.

Как выяснилось позже, незадолго до инцидента Рябчук рассказал о неуставных отношениях между солдатами, после чего подвергался травле. О пытках и травле в части, где служил Рябчук, рассказала и бывшая служащая Нацгвардии.

После трагедии в ГБР открыли дело о служебной халатности руководства Нацгвардиа, а командующий Наицональной гвардии Украины Балан ушел в отставку.