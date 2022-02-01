Государственное бюро расследований (ГБР) опровергло сообщение о самоубийстве нацгвардейца Артема Рябчука, который расстрелял в Днепре сослуживцев.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР во вторник, 1 февраля.

По данным Госбюро расследований, с утра в информационном поле ходят слухи о том, что Рябчук повесился, однако эта информация "полностью не соответствует действительности".

Источник "Страны" в Министерстве внутренних дел Украины также опроверг информацию о самоубийстве Артемия Рябчука. "Это фейк", - сообщил источник.

Напомним, в ночь на 27 января 20-летний солдат-призывник Артем Рябчук, который занимался в Днепре охраной завода "Южмаш", открыл стрельбу по сослуживцам. В результате погибли четверо военнослужащих и сотрудница завода, еще пять человек были ранены.

В последствии Рябчук сам сдался полиции, состоялся суд по избранию меры пресечения и его отправили под арест без альтернативы залога.

После трагедии в ГБР открыли дело о служебной халатности руководства Нацгвардиа, а командующий Наицональной гвардии Украины Балан ушел в отставку.