Сегодня, 2 февраля, во время патрулирования территории зоны отчуждения в отселенном городе Припять работники отдела полиции №1 (г. Чернобыль) Вышгородского районного управления полиции обнаружили двух иностранцев.

Об этом у себя на странице в Facebook сообщает полиция Киевской области.

27-летний и 32-летний граждане Франции проникли на территорию зоны отчуждения вне контрольно-пропускных пунктов с целью экстремального туризма. Иностранцы находятся на территории Украины законно.

В отношении нарушителей полицейские составили протоколы по ст. 46-1 (Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Также полицейские зоны ЧАЭС направили прошение в Государственную миграционную службу о сокращении срока пребывания иностранцев в Украине.

Материалы направлены в Иванковский районный суд Киевской области для принятия решения.

Ранее мы рассказали, что в Киеве полицейские спасли женщину, которая хотела прыгнуть с 12 этажа вместе с ребенком.

Также мы писали, что во Львове патрульные спасли парня, который хотел убить себя в прямом эфире.