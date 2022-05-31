В Киеве пока не откроют пляжный сезон. На территориях пляжей и зон отдыха начнут обследовать дно акватории на наличие взрывоопасных предметов.

При этом обслуживание пляжей и зон отдыха в столице и дальше будет происходить в штатном режиме - работники приступают к лабораторным исследованиям воды поверхностных водоемов и питьевой воды.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) в своем Telegram-канале.

В условиях военного положения и ради безопасности КГГА не советует жителям города посещать территории пляжей и зон отдыха.

Напомним, в Виннице не откроют пляжный сезон до окончания военного положения.

Также сообщалось, что в Николаевской области закрыли для гражданских все курортные пляжи на берегу моря и лиманов.

Кроме того, мы рассказывали, как живет Одесса без туристов и с заминированными пляжами.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 97-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

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