В Харькове подхватили одесский тренд по отлову отдыхающих на пляжах.

Харьковские спасатели устроили рейд по водоемам, чтобы предупредить отдыхающих об опасности.

Официально купальный сезон в Харькове не открыт из-за войны, большая территория лесополос и пляжей заминирована, а в акваториях могут быть неразорванные боеприпасы, поэтому спасатели рекомендуют не купаться.

Ранее мы писали, что в Виннице не откроют пляжный сезон до окончания военного положения.

Также "Страна" сообщала, что в Николаевской области закрыли для гражданских все курортные пляжи на берегу моря и лиманов.

Война в Украине продолжается уже 100-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 3 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 99-го дня войны. Генштаб заявил, что бои за Северодонецк будут продолжены, и отступать из него не планируют. В Донецкой области противник наступал из Лимана в сторону Славянска, но понес потери и отошел. Владимир Зеленский сказал, что "существует потенциал для "переломного момента" в войне с Россией, не уточняя деталей.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.