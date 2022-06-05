Украинским войскам не хватает оружия для противостояния с Россией.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, сообщает CNN.

"Оружие уже начало поступать, но его недостаточно, чтобы дать cильный отпор российской армии. Запад должен понять, что это не разовая помощь. Поставки оружия должны продолжаться до победы. Наши бойцы хорошо подготовлены. Но этой мотивации и подготовки недостаточно, чтобы победить Россию без оружия", - сказала Маляр.

Заместитель министра обороны призвала страны Запада продолжить поставки оружия. В частности, по ее словам, ВСУ не хватает тяжелого вооружения и средств ПВО.

"Нам нужна помощь западного мира, особенно в оружии. И, прежде всего, речь идет о ПВО и тяжелом вооружении", - считает Маляр.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на ракетные удары по Киев и призвал Запад к новым санкциям и поставкам оружия.

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