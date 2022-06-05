В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта боевых действий по состоянию на 18:00 5 июня, в которой говорится, что российские войска продолжают наступление в направлении Славянска и ведут обстрелы населенных пунктов в Харьковской области.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Основные усилия подразделений вооруженных сил республики в Беларуси продолжают сосредотачиваться на ведении разведки и инженерном оборудовании позиций. При проведении проверки боевой готовности подразделений особое внимание уделяется отработке задач по преодолению водных препятствий и взаимодействию авианаводчиков с экипажами вертолетов армейской авиации.

На Северском направлении противник усиленно охраняет участки украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Совершил минометный обстрел гражданской инфраструктуры в районе населенного пункта Гремяч Черниговской области.

На Слобожанском направлении враг продолжает обстрелы подразделений Сил обороны из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. В целях поддержки наступательных действий ускоренно восстанавливает транспортную и железнодорожную инфраструктуру на временно захваченных территориях. Продолжает применение средств радиоэлектронной борьбы для создания условий, исключающих использование БПЛА подразделениями украинских войск.

На Харьковском направлении враг вел активную оборону, основные усилия сосредотачивал на содержании занятых рубежей и приграничных районов к северу от города Харькова. В целях повышения устойчивости обороны проводит инженерно-фортификационное оборудование позиций и минирование подступов к ним. Для сковывания действий сил обороны ведет интенсивные артиллерийские, минометные обстрелы позиций украинских подразделений. Кроме того, враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Циркуны, Русские и Черкасские Тишки, Старый Салтов. Нанес ракетные удары в районе населенного пункта Коротич.

В Славянском направлении усилия противника сосредоточены на продолжении наступления в направлении населенного пункта Славянск. Враг обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Чеполь, Дибровное, Вернополье, Долгенькое и Богородичное. Оккупанты безуспешно пытались вести наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Богородичное и Долгенькое.

На Донецком направлении враг нанес авиационные удары по гражданской инфраструктуре в районах городов Славянск и Лисичанск.

На Лиманском направлении, при поддержке артиллерии, противник возобновил наступление в районе населенного пункта Святогорск, имеет значительные потери в живой силе, вооружении и технике. Ведёт штурмовые действия в направлении населенного пункта Старый Караван. Боевые действия продолжаются.

На Северодонецком направлении враг обстреливал подразделения украинских войск и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Тошковка, Устиновка из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня.

На Бахмутском направлении подразделения противника совершали обстрелы районов населенных пунктов Камышеваха, Николаевка, Белогоровка, Покровское и Доломитное. Штурмовую и армейскую авиацию враг применил вблизи Бахмута и Берестового. Оккупанты вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Белогоровка и Николаевка. Враг понес значительные потери в живой силе и технике. Успеха нет, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел. Вел обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Зайцево, Нью-Йорк, Торецк, Красногоровка, Марьинка, Успеновка, Орехов и Каменское. Наносил удары с самолетов оперативно-тактической и армейской авиации вблизи Новоселовки, Нью-Йорка, Марьинки и Каменского.

На Южнобужском направлении оккупанты обстреливали позиции наших войск, пытались вести контрбатарейную борьбу. В целях уточнения положения украинских подразделений и корректировки огня вели воздушную разведку с применением БПЛА. Противник применил артиллерию в районах населенных пунктов Николаев, Прибугское, Луч, Благодатное, Широкое и Токарево. Российские оккупанты вели штурмовые действия в районе населенного пункта Белая Криница с целью восстановления ранее утраченного положения. После огневого поражения силами обороны Украины отошли на ранее занятые позиции.

Противник продолжает нести значительные потери в ходе ведения боевых действий на территории Украины. В целях пополнения подразделений российские захватчики продолжают меры принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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