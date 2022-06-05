Опубликована наглядная карта, которая в динамике показывает развитие недавнего контрнаступления ВСУ на севере Херсонской области.

На видео видно, где именно и какого размера участок взяли украинские войска за период с 28 мая по 5 июня.

Ранее "Страна" рассказывала, что контрнаступление на данный момент остановлено. По данным наших собеседников, ВСУ при поддержке артиллерии атаковали российские войска на границе Николаевской и Херсонской областей, форсировав реку Ингулец. Основное направление удара украинской армии – к селу Давыдов Брод.

Первоначально атака ВСУ удалась, реку удалось перейти и отбросить на 10-15 километров ВС РФ. Однако уже на следующий день россияне нанесли массированные удары артиллерией и авиацией по участку прорыва и ВСУ понесли серьёзные потери в живой силе и технике и наступление остановилось.

Занятый плацдарм под Давыдовым Бродом украинские военные удерживают, но далее не продвигаются. По плацдарму наносятся массированные удары противником с целью вынудить украинские войска отступить.

Сегодня утром Генштаб сообщал, что враг пытается отбить позиции возле Херсона.

Война в Украине продолжается уже 102-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 5 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 101-го дня войны. В Северодонецке продолжались бои. Телеведущая Янина Соколова заявила, что нардеп Марьяна Безуглая контролирует операции ВСУ в городе, что не нравится украинским военным. В результате обстрела сгорел Всехсвятский деревянный скит в Святогорске. CNN сообщило, что США, Британия и ЕС, но без Украины, встречаются, чтобы выработать формат прекращения огня путем переговоров, и что в последние недели эти встречи участились.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.