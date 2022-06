Генштаб ВСУ утром в воскресенье, 5 июня, опубликовал актуальную сводку о событиях на франте. Сообщается, что на Славянском направлении противник завершил перегруппировку войск.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба.

Подразделения противника ведут наступление в направлениях Долгенькое - Долина и Бражковка - Вернополье. То есть, из Харьковской в Донецкую область для контроля трассы Харьков-Ростов, у которой расположена Долина. А также в направлении Барвенково, укрепленного района ВСУ вблизи границ Донбассе, дорогу на которое открывает Вернополье.

По данным Генштаба, противник ведет наступление на Святогорск, пытаясь вытеснить ВСУ на правый берег Северского Донца.

В Северодонецке россияне контролируют восточную часть города, сообщает Генштаб.

Вблизи трассы Лисичанск-Бахмут у границы Луганской и Донецкой областей противник ведет наступление по линии Нырково-Николаевка. Это необходимо для захвата господствующих высот, пишет Генштаб.

В районе Давыдова Брода Херсонской области, где ВСУ недавно провели контрнаступление, российские силы попытались отбить назад села Лозовое и Сухой Ставок на левом берегу Ингульца. Но, как говорит Генштаб, безуспешно. Видимо, россияне пытаются разрушить украинский плацдарм, который там до сих пор держится. Мы детально рассказывали о ситуации в районе Давыдова Брода.

В Черном море сейчас пребывает пять носителей российских ракет "Калибр". Четыре таких ракеты были сбиты за минувшие сутки.

Скриншот: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Война в Украине продолжается уже 102-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 5 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 101-го дня войны. В Северодонецке продолжались бои. Телеведущая Янина Соколова заявила, что нардеп Марьяна Безуглая контролирует операции ВСУ в городе, что не нравится украинским военным. В результате обстрела сгорел Всехсвятский деревянный скит в Святогорске. CNN сообщило, что США, Британия и ЕС, но без Украины, встречаются, чтобы выработать формат прекращения огня путем переговоров, и что в последние недели эти встречи участились.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.