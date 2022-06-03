Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что украинские войска на Херсонском направлении углубились на 8 км, и теперь противник безуспешно пытается их выбить.

"Наши не наступают, но и выбить их не удается российским войскам", - рассказал Арестович.

По словам советника Ермака, наиболее сильные бои идут за село Снегиревка Николаевской области.

Ранее мы писали, что губернатор Николаевской области Виталий Ким заявил, что россияне взрывают мосты на юге Украины, опасаясь контрнаступления ВСУ.

Также "Страна" сообщала, что по данным командования "Юг", враг ударил крылатыми ракетами по Николаевской области.

Война в Украине продолжается уже 100-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 3 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 99-го дня войны. Генштаб заявил, что бои за Северодонецк будут продолжены, и отступать из него не планируют. В Донецкой области противник наступал из Лимана в сторону Славянска, но понес потери и отошел. Владимир Зеленский сказал, что "существует потенциал для "переломного момента" в войне с Россией, не уточняя деталей.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.