Россияне обстреляли Черниговскую и Сумскую области. В целом в двух регионах зафиксировано около 60 "прилетов" - более 40 на Черниговщине и около 20 на Сумщине.

Как сообщает оперативное командование "Север", Черниговскую область обстреляли утром в пятницу, 3 июня. Огонь велся из минометов и артиллерии с территории России.

Сообщается, что с 04:42 до 05:15 (всего за 33 минуты) "наблюдатели зафиксировали направлении Камянская Слобода более 40 взрывов из артиллерии калибра 152 мм и миномета калибра 120 мм".

Потерь среди личного состава и техники нет. Данные о погибших и раненых среди местного населения и повреждениях гражданской инфраструктуры не поступали.

По словам главы Сумской ОВА Дмитрия Живицского, по территории Миропольской громады россияне начали стрелять из минометов вчера после 17:00. Было зафиксировано около 20 "прилетов".

Жертв и разрушений нет, добавил он.

Напомним, в последние время Сумская и Черниговская область постоянно подвергаются обстрелам со стороны российской армии.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 100-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 3 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 99-го дня войны. Генштаб заявил, что бои за Северодонецк будут продолжены, и отступать из него не планируют. В Донецкой области противник наступал из Лимана в сторону Славянска, но понес потери и отошел. Владимир Зеленский сказал, что "существует потенциал для "переломного момента" в войне с Россией, не уточняя деталей.

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