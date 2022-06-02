Ночью россияне нанесли 3 ракетных удара по Сумской области. Разрушены дома, есть пострадавшие. Фото
Ночью россияне нанесли три ракетных удара по Сумской области, в результате которых несколько людей получили ранения. Об этом сообщает губернатор региона Дмитрий Живицкий.
По словам Живицкого, удары были нанесены с самолета по территории Краснопольской громады в Сумском районе области.
В результате прямого попадания ракеты разрушен один дом. Еще несколько получили повреждения. Значительные разрушения зафиксированы в домохозяйствах.
По предварительным данным, в результате обстрела ранения получили как минимум три человека. Все они - мирные жители Краснополья.
Напомним, накануне россияне обстреляли Сумскую область снарядами, начиненными флешеттами, похожие использовались в Буче.
Вчера после обстрелов Николаева погибли два человека, еще двое были ранены.
Тем временем война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.
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