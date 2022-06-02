Ночью россияне нанесли три ракетных удара по Сумской области, в результате которых несколько людей получили ранения. Об этом сообщает губернатор региона Дмитрий Живицкий.

По словам Живицкого, удары были нанесены с самолета по территории Краснопольской громады в Сумском районе области.

В результате прямого попадания ракеты разрушен один дом. Еще несколько получили повреждения. Значительные разрушения зафиксированы в домохозяйствах.

По предварительным данным, в результате обстрела ранения получили как минимум три человека. Все они - мирные жители Краснополья.

Напомним, накануне россияне обстреляли Сумскую область снарядами, начиненными флешеттами, похожие использовались в Буче.

Вчера после обстрелов Николаева погибли два человека, еще двое были ранены.

Тем временем война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

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