В Сумской области противник выпустил по приграничным территориям снаряды, начиненные флешеттами.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Огонь велся со стороны российского села Теткино. Стальные элементы повредили дома и имущество жителей Шосткинского района.

Похожие поражающие элементы находили в телах погибших жителей Бучи, сообщают пограничники.

Какое именно вооружение применялось - не сообщается. Отметим, что изображенные на фото убойные элементы используются в снарядах для советских 122-мм гаубиц. Один снаряд может содержать от 7 до 9 тыс таких элементов.

Напомним, войска РФ ночью обстреляли Сумскую область из РЗСО, минометов и артиллерии, а также нанесли два ракетных удара.

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Также мы подводили итоги 95-го дня войны. Продолжался штурм Северодонецка. Западнее бои приближались к Славянску. На днях Генштаб сообщал, что ВСУ начали контрнаступление на южном фронте. Вчера, по данным ВСУ, россияне там были оттеснены к Костромке. В ЕС продолжили обсуждать шестой пакет санкций против РФ, однако снова не сумели договориться об эмбарго на российскую нефть.

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