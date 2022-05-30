Сумская область снова подверглась ночному обстрелу. Россияне до с полуночи до 08:00 совершили четыре обстрела приграничных территорий - из РЗСО, минометов, артиллерии и с воздуха.

Об этом сообщил губернатор Дмитрий Живицкий.

По его данным, два авиаудара было нанесено ракетами по территории Хотинской громады. Шесть раз стреляли из реактивной системы залпового огня (РЗСО) по территории Сумского района.

Около 10 "прилетов" из самоходной артиллерийской установки было по территории Белопольской громады. Также около восьми раз враг выстрелил из миномета по территории Середино-Будской громады Шосткинского района.

Все обстрелы велись с территории РФ, заявил Живицкий.

По предварительным данным, жертв нет, информация о разрушениях уточняется.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска обстреляли из минометов Сумскую область, где насчитали 11 "прилетов".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 96-й день. "Страна" следит за происходящим 30 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 95-го дня войны. Продолжался штурм Северодонецка. Западнее бои приближались к Славянску. На днях Генштаб сообщал, что ВСУ начали контрнаступление на южном фронте. Вчера, по данным ВСУ, россияне там были оттеснены к Костромке. В ЕС продолжили обсуждать шестой пакет санкций против РФ, однако снова не сумели договориться об эмбарго на российскую нефть.

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